​Губернатор Тюменской области назвал пригород столицы региона самым комфортным районом в России

В ходе празднования 95-летнего юбилея Тюменского района губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил жителей муниципалитета за весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. «Соседство с Тюменью несомненно дает определенные преимущества. Но, как обычно бывает, преимущество можно использовать неэффективно, а можно разумно, и у вас это получается. Стратегически правильно говорить о развитии Тюменского района и Тюмени как об одном целом, поскольку они тесно связаны между собой и экономически, и инфраструктурно. Это одна большая агломерация, и из такого подхода оба муниципалитета могут и получают хорошие дивиденды», — заявил губернатор.

Также он отметил, что примерами удачных решений является ситуация с дорогами и жилищным строительством, напомнив о федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». «Цель этого проекта — к 2024 году сделать так, чтобы нормативное состояние дорог в Тюменском районе стало таким же, как в Тюмени. Мы создаем одинаково комфортное пространство для жителей нашей большой агломерации», — пояснил Александр Моор.

Кроме того, губернатор обратил внимание на высокие объемы строительства в районе, в частности на количественные показатели: на одного жителя, судя по отчетам за 2017 год, приходится 3,6 квадратных метра жилого пространства. Это рекорд региона — показатель района опережает тюменский более чем в три раза. В своем выступлении руководитель региона отметил, что частные инвесторы направляют денежные средства на строительство многоквартирных домов, а жители строят собственное жилье в поселках. «Очень важно, что тюменцы выбирают для себя жизнь на природе, в комфорте и строят дома в Тюменском районе. Это что ж получается, из самого комфортного города России люди переезжают в Тюменский район, что автоматически делает его самым комфортным районом в России?», — подчеркнул губернатор.