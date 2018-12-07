​Югра названа самым популярным направлением для новогодних путешествий у ямальцев и тюменцев

Большинство жителе Тюменской области и Ямала, планирующих новогоднее путешествие, приедут в Югру. Об этом заявил каждый пятый опрошенный специалистами Domofond.ru в регионах. Среди югорчан самым популярным новогодним направлением стала Тюменская область (23%).

В России самыми популярными регионами для поездок в новогодние праздники станут Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Сюда готовы отправиться больше всего «внутренних туристов»: 35,5 процента от общего спроса на посуточную аренду приходится на эти регионы. Около 15 процентов отправятся в Москву, 11 процентов в — Подмосковье, а почти каждый десятый — в Краснодарский край. Востребованы у россиян Санкт-Петербург (8%) и Татарстан (6%).

Для того чтобы понять, насколько популярен тот или иной регион у россиян, эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали запросы пользователей на краткосрочную аренду квартир.