Треть работодателей блокируют персоналу выход в соцсети

За три года российские работодатели ужесточили требования к поведению сотрудников в социальных сетях. За этот период количество компаний, регулирующий данный аспект личной жизни, выросло на восемь процентов - до 59 процентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Так, с 2015 года с 25 до 37 процентов выросло количество компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны. 27 процентов работодателей блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.

«Главное, чего боятся работодатели, — разглашения коммерческой тайны (37%). 21 процент компаний требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. 18 процентов запрещают публиковать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах. В каждый двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В четырех процентах компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Другие правила есть в каждой сотой организации, среди них — запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах», - отметили в SuperJob.

При этом только два процента пользователей говорят, что сталкивались с нареканиями со стороны руководства из-за неподобающего поведения в соцсетях.

В опросах приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте 18—54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.