​В 2019 году югорских бизнесменов ждет больше 2800 проверок

Прокуратура Югры утвердила план проверок предпринимателей контролирующими органами на 2019 год. Всего состоится 2 819 ревизий.

При этом сотрудники надзорного ведомства рассмотрели 3 985 предложений от 68 контролирующих органов о проведении плановых проверок, из которых 1 166 (29%) отклонено.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в план были незаконно включены контрольные мероприятия в отношении ликвидированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, нарушались сроки плановых выездных проверок в отношении малого бизнеса. В некоторых случаях неправильно указаны данные о хозяйствующих субъектах или сроки проведения проверки.

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год будет размещен на официальном сайте прокуратуры автономного округа до конца года.