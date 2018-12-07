​В 2019 году югорских бизнесменов ждет больше 2800 проверок

Прокуратура Югры утвердила план проверок предпринимателей контролирующими органами на 2019 год. Всего состоится 2 819 ревизий.
При этом сотрудники надзорного ведомства рассмотрели 3 985 предложений от 68 контролирующих органов о проведении плановых проверок, из которых 1 166 (29%) отклонено.
В пресс-службе ведомства пояснили, что в план были незаконно включены контрольные мероприятия в отношении ликвидированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, нарушались сроки плановых выездных проверок в отношении малого бизнеса. В некоторых случаях неправильно указаны данные о хозяйствующих субъектах или сроки проведения проверки.
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год будет размещен на официальном сайте прокуратуры автономного округа до конца года.
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