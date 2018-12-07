​В Югре увеличили добычу нефти до 196,5 миллиона тонн

За десять месяцев этого года в Югре добыто 196,5 миллиона тонн нефти. Это на 446,9 тысячи тонн больше, чем за такой же период 2017 года. По прогнозам, общий уровень добычи нефти по итогам 12 месяцев останется на уровне прошлого года – 235,3 миллиона тонн.

Рост добычи зафиксирован после десяти лет падения, основной причиной которого стало истощение ресурсной базы.

«Основной объем добычи обеспечен высоким уровнем эксплуатационного бурения, – прокомментировал нынешнюю ситуацию депутат думы Югры Сергей Великий. – В 2018 году в автономном округе запущено в разработку три новых месторождения, в пользование нефтяникам переданы девять участков недр с суммарными запасами более 30 миллионов тонн нефти. Всё это позволяет прогнозировать изменения тренда добычи с падения на рост».