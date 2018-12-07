​Россиян могут обязать платить за регистрацию своих телефонов

Совет федерации подготовил законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI). Документ запрещает мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства. Об этом сообщила на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества ее председатель Людмила Бокова, передает ТАСС.

В законопроекте предлагается обязать операторов связи подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов - владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. К неразрешенным будут отнесены устройства, которые не прошли соответствующую регистрацию или имеют одинаковые либо не присвоенные производителем аппарата номер, а также похищенные или утраченные телефоны.

Для реализации инициативы предполагается создание соответствующей центральной базы данных. Регистрация своих телефонов в ней станет обязательной для россиян. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.

Отмечается также, что система контроля абонентских устройств по номеру IMEI в настоящее время введена в 32 странах.