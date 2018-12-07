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Запустить процесс: два окружных депутата выделили средства на проектирование нового сургутского ГКЦ

​В администрации вопрос строительства этого здания должны были рассмотреть только в 2022 году

ГКЦ
ГКЦ

Накануне, во время торжественного мероприятия, посвященного открытию юбилейного сезона в Городском культурном центре, стало известно, что в следующем году учреждение получит проект нового здания.

Выйдя на сцену с поздравительной речью, депутаты окружной думы Илья Кандаков и Ринат Айсин сообщили, что часть средств из своих депутатских фондов этого года они решили направить именно на проектирование нового здания для ГКЦ.

«9,5 млн рублей стоит разработка проектной документации. Мы передадим эти средства администрации. Затем будет проведен конкурс среди подрядчиков, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Ринат Айсин. — Когда начнется строительство зависит от администрации. Мы таким своим шагом просто сдвинули процесс».

Отметим, что ранее директор ГКЦ Ванда Болотнова сообщала, что к вопросу строительства нового здания чиновники собирались подойти только к 2022 году.

Председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен, отметил, что его подразделение будет продолжать продвигать идею о скорейшем строительстве нового здания ГКЦ: «Если бы у нас были средства, мы бы уже давно построили новый центр. Без ГКЦ не обходится ни один городской праздник. Вклад центра в развитие культуры Сургута переоценить невозможно. Это самое первое, самое старое учреждение. Здесь основа, здесь зарождение культуры».


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Сегодня в 10:10, просмотров: 351, комментариев: 3


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Комментарии:
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 13:03
Не надо только проектировать с планетарным масштабом. Скромненько, со вкусом и в границах действующего здания
Dochimacho Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 13:19
Это будет не верно. Сегодняшнее здание строилось десятилетия назад, город был другой, его мощности другие. За это время город увеличился и по географии и по составу, и по численности населения. В РАЗЫ!!! Как такое же здание по объему, если его давно уже не хватает на микрорайон? Одна современная механика сцены потянет сколько площади, гримерные. костюмерные. Там тем, что есть сегодня ограничиться нельзя будет. Не на год же строится здание будет, а на десятилетия.
Флудер Dochimacho
не нравится
Сегодня в 13:52
9,5 млн рублей стоит _разработка проектной документации_.
А когда строить будут, там на миллиарды счёт пойдёт.
Два депутата-строителя передали средства, чтобы сдвинуть проект....

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