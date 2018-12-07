Запустить процесс: два окружных депутата выделили средства на проектирование нового сургутского ГКЦ

Накануне, во время торжественного мероприятия, посвященного открытию юбилейного сезона в Городском культурном центре, стало известно, что в следующем году учреждение получит проект нового здания.

Выйдя на сцену с поздравительной речью, депутаты окружной думы Илья Кандаков и Ринат Айсин сообщили, что часть средств из своих депутатских фондов этого года они решили направить именно на проектирование нового здания для ГКЦ.

«9,5 млн рублей стоит разработка проектной документации. Мы передадим эти средства администрации. Затем будет проведен конкурс среди подрядчиков, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Ринат Айсин. — Когда начнется строительство зависит от администрации. Мы таким своим шагом просто сдвинули процесс».

Отметим, что ранее директор ГКЦ Ванда Болотнова сообщала, что к вопросу строительства нового здания чиновники собирались подойти только к 2022 году.

Председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен, отметил, что его подразделение будет продолжать продвигать идею о скорейшем строительстве нового здания ГКЦ: «Если бы у нас были средства, мы бы уже давно построили новый центр. Без ГКЦ не обходится ни один городской праздник. Вклад центра в развитие культуры Сургута переоценить невозможно. Это самое первое, самое старое учреждение. Здесь основа, здесь зарождение культуры».