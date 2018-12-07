​Количество россиян, которых беспокоит международная изоляция страны, выросло до максимальных значений

Каждый пятый россиянин (21%) очень обеспокоен международной изоляцией страны из-за позиции руководства по отношению к Украине. Это - максимальное количество с 2014 года. Год назад такую озабоченность высказывали восемь процентов опрошенных «Левада-центром».

В целом, доля тех, кого «очень беспокоит» и «довольно беспокоит» международная изоляция России, выросла с 29 до 43 процентов. 52 процентов респондентов этот факт не «слишком беспокоит» (33%) и «совершенно не беспокоит» (19%). Год назад их было 66 процентов.

Количество тех, кого «очень беспокоят» и «довольно беспокоят» санкции с декабря прошлого года выросло с 28 до 43 процентов. Не беспокоят санкции суммарно 56 процентов опрошенных. Год назад их было 68 процентов.

Опрос проведен 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.