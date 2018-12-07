​В Югре в ДТП с пьяными водителями погибли 24 человека

С начала года в Югре зарегистрировано 154 автоаварии с участием водителей с признаками опьянения. В этих ДТП погибли 24 человека и 239 получили травмы. Статистику опубликовал отдел пропаганды УГИБДД округа.

В отношении водителей, который пойманы за рулем нетрезвыми за повторное нарушение, возбуждено 1 030 уголовных дел. 907 из них уже вынесен приговор.

В ведомстве также напомнили, что что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием. Кроме того, Федеральным законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.