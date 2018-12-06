​Детский омбудсмен Югры предлагает запретить делать аборты девушкам до 18 лет без согласия родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова предлагает поднять возраст согласия на медицинское вмешательство до 18 лет. С инициативой внести изменения в федеральный закон она обратилась к председателю Координационного совета уполномоченных в Уральском федеральном округе, сообщает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что об этом ее просят родители.

«Представьте, 15-летняя девушка просит сделать аборт, но родителям об этом не говорить. А если родители готовы воспитывать этого будущего внука или внука? Нужно увеличить возраст согласия. Родители обязательно должны знать, что происходит с его ребенком до достижения 18 лет», - сказала Моховикова.

В качестве примера она также привела заболевание наркоманией: «У нас есть такое социальное заболевание, как наркомания. И если несовершеннолетний с 15 лет дает отказ на вмешательство в его состояние здоровья, родитель не может на это повлиять».

Сейчас, согласно закону, несовершеннолетний в возрасте 15 лет и старше имеет право самостоятельно давать согласие или отказ на медицинское вмешательство. Сообщать об этом родителям органы здравоохранения не обязаны.