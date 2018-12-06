Окружные депутаты собираются направить часть средств из депутатского фонда на проектирование нового здания ГКЦ

Прямо сейчас в здании ДК «Строитель» проходит праздничный концерт, посвященный 50-летию Городского культурного центра.

Выйдя на сцену с поздравительной речью, депутаты окружной думы Илья Кандаков и Ринат Айсин сообщили, что часть депутатского фонда 2018 года было решено направить на проектирование нового здания для ГКЦ.

Его директор Ванда Болотнова заметила корреспонденту СИА-ПРЕСС, приглашенному на мероприятие, что об этой инициативе она слышит впервые.

Депутатский фонд — это средства, которые парламентарии Югры имеют право направить на нужды своих избирателей в рамках закона «О наказах избирателей».