​Окружной Дом народного творчества посетила делегация Республики Беларусь 

6 декабря 2018 года в рамках VI Югорского культурного форума в Окружном Доме народного творчества состоялся Круглый стол по обмену опытом в сфере организации культурно-просветительской деятельности и народного творчества с участием делегации Республики Беларусь.

На Круглом столе были рассмотрены темы об истории и современном состоянии Югорской культуры: заслуженный деятель культуры, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Е.Е. Исламуратова представила доклад «Народное творчество Югры – 60 лет вместе», Нестерова Светлана Николаевна, заведующая отделом национальных культур рассказала о деятельности Окружного Дома народного творчества в области нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тимофей Алексеевич Молданов представил Окружную школу медвежьих игрищ, а Ульяна Алексеевна Данило президент социально ориентированной некоммерческой организации «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры, редактор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты-Ясанг» и «Луима Сэрипос рассказала о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и о взаимодействии их с Окружным Домом народного творчества и системой клубных учреждений Югры.

В свою очередь, председатель Республиканского Совета по вопросам клубной деятельности и народного творчества при Министерстве культуры Республики Беларусь, директор учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы» Олег Федорович Хмельков представил информацию об особенностях деятельности Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы.

После подведения итогов работы Круглого стола гостям Югры были представлены Окружная школа Медвежьих Игрищ и Окружная школа по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, свое творчество показало и любительское объединение «Мастерская «Живая традиция». А завершился день показом театрализованной фольклорно-игровой программы «Казачьи вечерки».