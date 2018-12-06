​Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого обслуживания, но тратить меньше денег на фастфуд

В третьем квартале 2018 года россияне на три процента чаще посещали рестораны быстрого обслуживания по сравнению с таким же периодом 2017-го. При этом выручка заведений общепита все равно упала на три процента. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Большая тройка» лидеров рынка остается прежней – первыми идут McDonalds, вторые – KFC, третьи – Burger King. «Покупатели становятся всё более требовательными к ассортименту ресторанов. Игроки рынка стремятся удовлетворить этот запрос, привлечь новых покупателей и удержать лояльную аудиторию, запуская новые продукты и промо-предложения», - отметили аналитики.

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