​В массовом ДТП на подъезде к Сургуту погибли два человека, трое госпитализированы // ФОТО

В четверг, 6 декабря, около 14.00 на автодороге «подъезд к г. Сургут» произошло столкновение двух легковушек и большегруза.

В данный момент установлено, что 27-летняя девушка - водитель автомобиля Hyundai - не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение, вылетала на встречку, где сначала врезалась в Mercedes-Benz, а затем - в большегруз.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai скончалась на месте происшествия. Пассажирка автомобиля легковушки от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Водитель и двое пассажиров автомобиля Mercedes получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.