​Составлен психологический портрет коррупционера: стрессоустойчивый, общительный и энергичный 40-летний мужчина

Эксперты развенчали миф о том, что коррупционерам присущи негативные психологические черты - меркантильность, корыстолюбие, жадность, стремление к богатству и властолюбие. Психологический портрет среднестатистического коррупционера составил университет Генпрокуратуры совместно с психологами, сообщает «Интерфакс».

«На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале надзорного ведомства «Эфир».

Средний возраст коррупционера - 40 лет, в большинстве своем это - мужчины: «Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок».

В исследовании также говорится о том, что среднестатистический коррупционер способен к продуктивной и командной работе, общителен. А на должностные преступления его толкает не только жадность, но и потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью, корпоративная солидарность и даже месть руководству.