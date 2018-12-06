Администрация Сургута хочет благоустроить пойму Оби рядом с «Возрождением» за счет бюджета. Городские депутаты против

В ходе обсуждения бюджета Сургута на 2019 год, администрация города предложила провести благоустройство в пойме Оби у жилого комплекса «Возрождение». Меры направлены на создание будущего культурно-исторического центра, который должен появиться в жилом комплексе. Городские чиновники на данные цели планируют потратить около 40 миллионов рублей из бюджета.

Инициатива вызвала жесткую критику со стороны депутатов. «Я правильно понимаю, что мы собираемся за счет окружного бюджета выкупить у застройщика, который близок к банкротству, неликвидное имущество для музея, а потом за счет уже бюджета города проводить там благоустройство? С какой стати мы должны это делать?» - выразил свое отношение депутат Владимир Болотов.

Напомним, администрация города анонсировала данную идею еще в апреле текущего года. «Окружной Комплекс Истории и Культуры» (таково официальное название центра) должен принять под своей крышей разные культурные и музейные организации Сургута (в их числе галерея «Стерх» и культурный центр «Порт»). Главным же в этом комплексе должен стать виртуальный музей. Подробнее о теме читайте здесь.