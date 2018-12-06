​К концу этой недели во всех спопатовских автобусах можно будет расплачиваться картой

В Сургуте муниципальный общественный транспорт начали оборудовать банковскими терминалами для безналичной оплаты проезда. «На сегодняшний день они установлены в автобусах семи маршрутов: №1, 5, 5А, 6, 7, 14 и 14А, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель генерального директора АО «СПОПАТ» Максим Соколов. — К концу недели терминалы будут установлены на всех наших маршрутах».

Отметим, что банковское оборудование будет принимать оплату только бесконтактным способом, то есть по картам или гаджетам с технологией платежей PayPass.

Ранее чиновники объясняли, что новая система оплаты позволит минимизировать наличные расчеты, легализировать доход перевозчиков, повысить прозрачность учета поездок, в том числе и льготных категорий граждан; обеспечить достоверное предоставление информации об оказанных финансовых услугах пассажирам; даст возможность для органов местного самоуправления оптимизировать величину и направление расходов бюджета в части обеспечения льготного проезда отдельных категорий граждан, а также получать статистику заполняемости транспорта.