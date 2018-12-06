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Депутаты Сургута запланировали бюджет города на следующий год

Цены на билеты в автобусах, ремонт Мемориала Славы и шумозащитные щиты на трассах — обзор главных пунктов бюджета по версии СИА-ПРЕСС

Фото: nabat.news
Фото: nabat.news

Только что в думе Сургута завершились депутатские слушания. В повестке заседания — бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

На слушаниях присутствовал корреспондент портала siapress.ru Артем Мазнев.

Культура и спорт

На данный момент известно, что на исполнение майского указа президента о повышении заработной платы для работников культуры в Сургуте не хватает 155 миллионов.

Не хватает денег и на обеспечение тренировочных сборов для хоккеистов и на выездные турниры во втором полугодии для них же.

Также городские депутаты заявили, что в казну не заложены деньги на ремонт Мемориала Славы к 75-летию Победы, а это, по предварительной оценке, семь миллионов рублей. При этом отмечается, что ремонт необходим уже в следующем году, иначе его не успеют закончить к 2020-му.

«Безопасный город» и СМИ

Также было озвучено, что на систему «Безопасный город» выделено чуть больше 20 миллионов рублей. Средства будут потрачены лишь на содержание и ремонт оборудования — на развитие системы денег не хватит.

Кроме того, стало известно, что городская администрация увеличила затраты на СМИ на 30 процентов в следующем году. Меры приняты в связи с грядущим юбилеем города.

Транспорт

В следующем году в Сургуте останется всего девять регулируемых маршрутов (больше об изменениях в пассажирских перевозках города читайте здесь). Остальные станут нерегулируемыми. Цена, по словам директора департамента городского хозяйства Романа Богача, "составит плюс-минус 30 рублей". Конкурсы на маршруты уже проводятся, завтра собираются подводить итоги первого из них. Новые конкурсы будут проходить на следующей неделе.

Шумозащитные экраны

На Югорском тракте Роман Богач предложил в следующем году поставить шумозащитные экраны, общая стоимость которых составит 16 млн рублей. По словам директора ДГХ — "Для лучшего эстетического восприятия нашего города. Чтобы с трассы не было видно гаражей".

Он сказал, что рассматривался вариант поставить такие экраны на Университетской, чтобы частный сектор не было заметно с дороги. Депутаты инициативу раскритиковали: "Зачем нам тратить такие деньги, только чтобы закрыть дорогу от гаражей?", — отметил депутат Богдан Гужва. "Это похоже на потемкинские деревни", — добавил Владимир Болотов. Парламентарии предложили убрать из проекта бюджета шумозащитные щиты.

Остановки

В этом году было установлено всего десять остановочных павильонов. Остался еще 21, но по ним есть вопросы. По словам Романа Богача, администрация готова судиться с подрядчиком на основании того, что он, скорее всего, не успеет сдать работу в срок.

Кстати, и те десять остановок, что уже стоят на своих местах, тоже вызывают нарекания у чиновников.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 459, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 18:30
"Парламентарии предложили убрать из проекта бюджета шумозащитные щиты." - всё верно, экраны ставятся, чтобы защищать жилые дома от шума, а не чтобы спрятать неприглядные гаражи.

А, там наталья владимировна же проезжает, когда в администрацию Сургута ездит, вон оно чо, чтобы её взору бардак не являлся
Kirill Akincev
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Сегодня в 20:00
Щиты специально воткнули, чтобы их потом вычеркнуть с чувством глубокого удовлетворения.

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