Депутаты Сургута запланировали бюджет города на следующий год

Только что в думе Сургута завершились депутатские слушания. В повестке заседания — бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

На слушаниях присутствовал корреспондент портала siapress.ru Артем Мазнев.

Культура и спорт

На данный момент известно, что на исполнение майского указа президента о повышении заработной платы для работников культуры в Сургуте не хватает 155 миллионов.

Не хватает денег и на обеспечение тренировочных сборов для хоккеистов и на выездные турниры во втором полугодии для них же.

Также городские депутаты заявили, что в казну не заложены деньги на ремонт Мемориала Славы к 75-летию Победы, а это, по предварительной оценке, семь миллионов рублей. При этом отмечается, что ремонт необходим уже в следующем году, иначе его не успеют закончить к 2020-му.

«Безопасный город» и СМИ

Также было озвучено, что на систему «Безопасный город» выделено чуть больше 20 миллионов рублей. Средства будут потрачены лишь на содержание и ремонт оборудования — на развитие системы денег не хватит.

Кроме того, стало известно, что городская администрация увеличила затраты на СМИ на 30 процентов в следующем году. Меры приняты в связи с грядущим юбилеем города.

Транспорт

В следующем году в Сургуте останется всего девять регулируемых маршрутов (больше об изменениях в пассажирских перевозках города читайте здесь). Остальные станут нерегулируемыми. Цена, по словам директора департамента городского хозяйства Романа Богача, "составит плюс-минус 30 рублей". Конкурсы на маршруты уже проводятся, завтра собираются подводить итоги первого из них. Новые конкурсы будут проходить на следующей неделе.

Шумозащитные экраны

На Югорском тракте Роман Богач предложил в следующем году поставить шумозащитные экраны, общая стоимость которых составит 16 млн рублей. По словам директора ДГХ — "Для лучшего эстетического восприятия нашего города. Чтобы с трассы не было видно гаражей".

Он сказал, что рассматривался вариант поставить такие экраны на Университетской, чтобы частный сектор не было заметно с дороги. Депутаты инициативу раскритиковали: "Зачем нам тратить такие деньги, только чтобы закрыть дорогу от гаражей?", — отметил депутат Богдан Гужва. "Это похоже на потемкинские деревни", — добавил Владимир Болотов. Парламентарии предложили убрать из проекта бюджета шумозащитные щиты.

Остановки

В этом году было установлено всего десять остановочных павильонов. Остался еще 21, но по ним есть вопросы. По словам Романа Богача, администрация готова судиться с подрядчиком на основании того, что он, скорее всего, не успеет сдать работу в срок.

Кстати, и те десять остановок, что уже стоят на своих местах, тоже вызывают нарекания у чиновников.