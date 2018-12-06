​В общественном транспорте Сургута начали тестировать бесконтактную оплату

Сбербанк и ОА «Спопат» запускают тестирование бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Сургута. 26 городских автобусов уже оснащены терминалами, которые могут принимать не только транспортные, но и бесконтактные банковские карты. Оплачивать проезд инновационным способом можно на маршрутах №1, №5, №5а, №14, №14а.

«Сургут третий город в Югре, где запускается система безналичной оплаты транспорта с участием Сбербанка, – рассказывает заместитель управляющего Сургутским отделением банка Ольга Ющенко. – Год назад аналогичный проект был реализован в Нижневартовске. За это время жители города оценили преимущества бесконтактной оплаты – с момента запуска число клиентов, использующих карту, выросло в 10 раз, ежедневно проводится порядка 2000 платежей».

Тестовый запуск бесконтактной оплаты проезда продлится ориентировочно до 17 декабря. К концу 2018 года рассчитаться за поездку одним касанием можно будет во всех городских автобусах.

Стоимость проезда, оплаченного банковской картой, будет такой же, как и при оплате наличными. Жители и гости города смогут также оплатить билет с помощью смартфонов, часов, браслетов, поддерживающих сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay.