Югорские школы готовятся переходить на пятидневку

Намедни портал URA.RU со ссылкой на собственные источники в департаменте образования ХМАО сообщил о том, что в 2019 году югорские школы ждут большие перемены: с января учеников начнут переводить на пятидневный режим обучения. Предполагается, что делается это не столько для комфорта учеников, сколько для экономии: дети, мол, не будут питаться в школьной столовой в субботу, следовательно, округу не придется выделять лишние деньги на бесплатное питание в этот день.

Позиция, кстати, странная. С учетом того, что на днях в СМИ появилась информация о том, что региональные власти с января 2019 года отменяют старые субсидии, и отныне на дотациях останутся только дети из многодетных и малоимущих семей.

На момент публикации материала получить комментарий от департамента образования и молодежной политики округа, а также от департамента образования Сургута не удалось.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии им. Ф.К. Салманова Светлана Кучина в разговоре с корреспондентом siapress.ru отметила, что хотя слухи о пятидневке и расходятся по общеобразовательным учреждениям, но общего собрания директоров и педагогов еще не было.

Вопрос перехода на пятидневный режим в столь короткие сроки — очень серьезный, так как план на следующий учебный год принимается весной и согласуется, в том числе, с департаментом образования города и родителями:

«Посреди года изменить план мы просто не можем. Это приведет к изменению нагрузки на педагогов. Но решение в любом случае принимает каждое учебное заведение самостоятельно, так что мы в праве остаться на шестидневке. Если, конечно, не будет принято решение на федеральном уровне с изменением законодательства. Для нас, для гимназии, все не так плохо, как для тех школ, где дети учатся во вторую смену. Их занятия будут заканчиваться в восемь вечера».

Каким образом региональные власти собираются запускать пятидневный режим обучения (весьма позитивный по сути своей) в условиях нехватки в одном только Сургуте более чем двадцати школ — вопрос, конечно, интересный. Посмотрим, что из этого выйдет.

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Подробнее о переходе на пятидневку читайте здесь.

Мнение шеф-редактора СИА-ПРЕСС по теме можно увидеть тут.