​С января питание для югорских школьников станет полностью платным

С нового года правительство Югры отменит субсидию на финансирование питания школьников, об этом сообщают региональные СМИ. Родители будут оплачивать полную стоимость завтраков и обедов своих детей. Исключением станут льготные категории населения, в числе которых многодетные или малоимущие семьи — в данном случае округ оставит нетронутыми денежные потоки.

Отметим, начиная с 2017 года, школы Югры делали первые шаги к полному переходу на платное питание: к 44 рублям из бюджета региона родители по желанию добавляли ещё около 30, чтобы обед школьника стал полноценным.