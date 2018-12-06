​Большинство россиян умирают из-за болезней, вызываемых неправильным питанием

Около 63 процентов смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, в развитии которых большое значение имеет качество питания. На это обратила внимание пресс-служба Роспотребнадзора РФ, говоря о важности реализации идеи маркировки продуктов питания «Светофор».

На данный момент маркировать продукты добровольно согласись две розничные российские компании.

«Роспотребнадзор уделяет особое внимание полноценности рациона и безопасности продуктов питания, ежедневно попадающих на стол в каждой семье. Добровольная маркировка «Светофор» позволяет потребителю сделать свой рацион питания более сбалансированным, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения нашей страны», - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается также, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.