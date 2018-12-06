​В Югре планируют создать единую базу чипированных домашних животных

Заместитель губернатора Югры Галина Максимова провела в Сургуте совещание, на котором обсудили итоги реализации идеи зооактивистов по чипированию домашних животных. Участники мероприятия пришли к выводу, что многие муниципалитеты не желают системно подходить к решению проблемы, сообщается на портале «Открытый регион - Югра».

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия - это расходные обязательства Российской Федерации. А вот осуществление мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидаций их последствий закреплено за субъектом федерации. Но возникает вопрос к муниципалитетам, представители администраций которых все перекладывают на ветеринарные службы. Необходимо объединить усилия всех, только тогда можно будет рассчитывать на положительный результат», — обратилась Максимова к чиновникам.

Заместитель руководителя ветеринарной службы региона Наталья Ососова сообщила, что в округе будет создана единая база чипированных домашних животных, которая затем будет интегрирована в общероссийскую. В нее занесут всю информацию о животных и их владельцах. Отмечается, что этто не только облегчит поиск потерявшихся питомцев, но и даст возможность наказывать безответственных хозяев, отпускающих собак и кошек на самовыгул или вовсе выставляющих их на улицу.

Стоит отметить, что с января этого года каждый владелец животного в Югре обязан чипировать своего питомца в специализированных учреждениях. Чип содержит идентификационный номер, который является для кошки или собаки своего рода паспортом.