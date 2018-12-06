​Квартиры в Подмосковье: интересная цена и ставка по ипотеке СНГБ одновременно!

Продолжается глобальная распродажа готовых квартир в Московской области! Трёхкомнатные квартиры в г. Дмитрове от 2 млн. 961 тыс. рублей (от 41 тыс. руб. кв.м.) и специальное предложение по ипотеке от Сургутнефтегазбанка: 7,5% годовых, без первоначального взноса! Примите участие в совместной акции СНГБ и Дмитровмонтажгрупп! Успейте купить квартиру по выгодному предложению!

Трехкомнатные квартиры площадью 70,5 кв.м. и 80,9 кв.м. можно приобрести в г. Дмитрове Московской области: мкр-н Внуковский, д. 25. Стоимость квартир от 2 млн. 961 тыс. рублей до 3 316 900,00 рублей.

Большой плюс - выгодное предложение по ипотеке от СНГБ: сниженная процентная ставка в размере 7,5% годовых* и отсутствие первоначального взноса. Процентная ставка не зависит от наличия страхования. Срок кредита до 30 лет. Отличное жилье по отличной цене! Пора переезжать в Подмосковье!

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С прочими условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

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*Указанная процентная ставка применяется в рамках сотрудничества с ООО «Дмитровмонтажгрупп», для клиентов, подавших заявку в период проведения акции с 06.11.2018 до 31.01.2019 (включительно).