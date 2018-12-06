Новые дополнения в СНГБ Онлайн: удобно, оперативно и просто!

Встречайте новые дополнения в приложении «СНГБ Онлайн»! С помощью нововведений работать в системе стало удобно и быстрее!

Первое дополнение - вход в систему по PIN-коду вместо логина/пароля. Теперь не нужно набирать логин и пароль для входа в систему. Достаточно четырех цифр, которые вы введете в настройках.

Для настройки данной функции нужно войти в приложение, в пункте «Меню» выбрать «Профиль» и «Настроить вход по PIN». После настроек для следующего входа достаточно будет набрать всего 4 цифры.

Второе дополнение – доступность данных по программе лояльности. Подключение/отключение программы лояльности, просмотр истории бонусов, cash-back (возврат) бонусов на карту – всё это теперь доступно в СНГБ Онлайн!

Третье дополнение - формирование квитанций об оплате путем указания e-mail, на который она будет выслана после осуществления операции. Теперь вся отчетность по банковским операциям будет приходить к вам на почту! Отслеживать свои расходы стало проще!

Четвертое дополнение - выбор номера телефона из списка контактов при пополнении карт по номеру телефона, оплате услуг сотовой связи (для IOS).

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