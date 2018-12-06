​Наталья Комарова слетала в Москву, чтобы обсудить строительство второго моста через Обь в Сургуте

Проект второго моста через Обь в Сургуте может быть реализован на федеральном уровне, так как находится в створе участков региональных дорог, которые планируют передать в федеральную собственность. Этот вариант обсуждался на встрече министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Югры Натальи Комаровой, которая состоялась в Москве.

Глава региона подчеркнула значимость второго моста для формирования перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард». Для его реализации будут проработаны несколько вариантов.

В окружном департаменте общественных и внешних связей напомнили, что строительство второго моста через Обь Наталья Комарова обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным во время его рабочего визита в Ханты-Мансийск.

«Несколько вопросов было задано мной президенту. В ходе разговора они были поддержаны. В настоящее время есть поручения президента, и мы их отрабатываем с ведомствами, которые глава государства определил нам в качестве партнеров. Один из них – инфраструктурный вопрос о необходимости строительства двух мостов через Обь и северный широтный ход. Югорчане знают, что сообщение с Томском и Новосибирской областью – это важное стратегическое направление». – отметила губернатор.

Ранее сообщалось, строительство мостового перехода в 2023 году. Его протяженность составит 1,6 километра, протяженность подъездных автородорог – 42 километра. Стоимость реализации проекта оценивалась в 42,9 миллиарда рублей.