​Клиенты Сбербанка не смогут переводить деньги на кредитки по номеру телефона

Сбербанк ограничил перевод средств на кредитную карту по номеру телефона. Теперь сделать это можно исключительно по номеру карты. В пресс-службе финансовой организации пояснили РИА «Новости», что сделано это для удобства клиентов.

Сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

В банке подчеркнули, что у подавляющего большинства клиентов есть и дебетовая карта, зачислять деньги на которую можно и по номеру телефона, и по номеру карты.