​Югорчане доверили банкам больше всех в тюменской «матрешке: 434 миллиарда рублей

За девять месяцев этого года октябрь вклады населения в банках Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличились на пять процентов (35 млрд руб.) составили на 1 ноября 2018 года 766 миллиардов рублей.

Самая большая сумма находится на счетах югорчан - 434 миллиарда рублей. У тюменцев - 255 миллиардов, у ямальцев - 107 миллиардов.

В среднем, в расчете на каждого жителя Югры сумма вклада составила 261 тысяча рублей, Ямала – 198 тысяч рублей, юга области – 149 тысяч рублей.

«Вслед за повышением ключевой ставки Банка России ряд банков повысили ставки по вкладам физических лиц. Если в июне средневзвешенная процентная ставка по вкладам составляла 5,2 процента годовых, то в октябре – шесть процентов, что в три раза превышает уровень инфляции в регионе», - отметили в тюменского отделения Банка России.