​Суд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 8 февраля

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий рискуют встретить Новый год в СИЗО. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил их арест до 8 февраля, сообщает «Интерфакс».

Приятели проходят обвиняемыми по делу об избиении трех человек и хулиганству. Александру Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев и хулиганстве. Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

Инцидент произошел 8 октября в Москве. Обвиняемые стали участниками драки с водителем ведущей Первого канала у гостиницы «Пекин», а затем устроили потасовку с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в «Кофемании».