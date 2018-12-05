Поведение сургутских активистов в ситуации с рэпером Элджеем получило одобрение телеведущего Дмитрия Киселева

В выпуске воскресной программы «Вести недели» от 2 декабря ведущий Дмитрий Киселев посвятил отдельный эпизод нашумевшей истории с рэпером Хаски. Для начала он пояснил аудитории, что такое рэп, напомнил о речитативе Маяковского (и даже зачитал пару его стихотворений), потом посвятил зрителей в тенденции современной андеграун-эстрады и провел параллели между творчеством поэтов Серебряного века и Noize MC.

Говоря об отмене концертов и задержании рэп-исполнителей, Киселев занял позицию то ли глумления, то ли одобрения. Но скорее все-таки первое. Он припомнил ситуацию, сложившуюся в Якутске, где рэпер Элджей был вынужден отменить свое выступление из-за поступивших ему угроз. «Об этом объявил аж губернатор, — отмечает телеведущий. Добавляя: — Чье поражение?».

На фоне этой истории Сургут, который Дмитрий Киселев также не обошел стороной, выглядел позитивно «В Сургуте концерт состоится, там с организаторами от Элджея предварительно на круглом столе встретились активисты молодежной организации Единой России «Молодая гвардия». Тема круглого стола – ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка. Модератор встречи – Владислав Брылеев. Он же – руководитель направления по работе со СМИ сургутского отдела «Молодой гвардии».

Кстати, для иллюстрации телеведущий использовал цитату из материала информационного агентства СИА-ПРЕСС.

То, как ситуация разрешилась в Сургуте, как будто вызывает одобрение федерального телеканала: цивилизованно собрались, грамотно обсудили, мирно разошлись.

Далее в программе приводятся слова Брылеева: «Всем участникам процесса удалось договориться. Концертам – быть, но они будут проведены в соответствии с федеральным законодательством».

Но главный вопрос так и остался незаданным: а с какой стати некая молодежная организация (пускай и имеющая за своей спиной столь надежный тыл) имеет право решать классическую шекспировскую дилемму: быть или не быть?