​Названы российские регионы с наибольшим распространением ожирения

Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области - регионы, где наиболее количество людей страдают от ожирения. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», - подчеркнула она.

Голикова также добавила, что здоровый образ жизни связан с развитием физкультуры и спорта. Федеральный проект предусматривает увеличение количества людей, регулярно занимающихся спортом, с 50 до 80 миллионов человек за шесть лет.