​Полсотни югорчан узнали, что инфицированы, сделав экспресс-тест во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Югре подвели итоги всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной ко всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечался 1 декабря.

Среди прочих мероприятий, в округе были организованы информационно-диагностические площадки с пунктом экспресс-тестирования. Прошли тексты на ВИЧ около восьми тысяч, у 51 человека тест оказался положительным, сообщается на сайте правительства региона.

По словам заведующей отделом профилактики окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД Анны Новоженовой, среди ВИЧ-инфицированных 96,7 процента - люди трудоспособного возраста.

Стоит отметить, что управление Роспотребнадзора Югры продлило работу «горячей линии» по профилактике ВИЧ/СПИД до 8 декабря.