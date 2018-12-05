Тюменская медицина вызывает одобрение специалистов со всей России

В Тюмени проходит масштабная конференция «Университетская клиника» с участием медиков — ведущих специалистов в области практической и теоретической медицины. На мероприятии выступил и губернатор Тюменской области Александр Моор. 4 ноября он поприветствовал участников форума и отметил, что именно состояние отечественной медицины более всего прочего влияет на качество жизни россиян. «Такие конференции имеют для нас принципиальное значение. «Университетская клиника» проходит уже не первый год. Каждый раз мы собираем лучших представителей медицинской науки и практики, которые делятся знаниями и опытом с тюменским медицинским сообществом и специалистами из других регионов. Только на этот форум приехали около 800 человек со всего Уральского федерального округа. Очень важно, что участники конференции слушают не только теоретическую часть, но и получают практические знания. Приглашенные эксперты посещают наши медицинские учреждения, делают обходы пациентов, разбирают сложные случаи. Тюменская медицина готова воспринимать все новое и перспективное, внедрять это в жизнь на благо жителей нашего региона», – подчеркнул Александр Моор.

Академик Российской академии наук Владимир Крылов отметил, что в Тюменской области хорошо развита медицина: «Приезжая сюда, мы сами учимся тому, что делается здесь и в торакальной хирургии, и в гастроэнтерологии, и в сосудистой хирургии. Многих ваших специалистов мы бы с удовольствием пригласили в Москву. Поскольку их объем операций таков, что они превосходят опыт многих московских больниц. И тюменские хирурги были бы большим украшением столичных клиник».