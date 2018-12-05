​Полиция закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность»

30 тысяч пар наручников «Нежность» будут поставлены МВД РФ к Новому году. Информация о закупке размещена в системе «СПАРК-Маркетинг», сообщает «Интерфакс».

Обойдутся наручники в 26,37 миллиона рублей. В характеристике товара сказано, что он предназначен «для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия». Среди характеристик наручников значится «мгновенное срабатывание запорного механизма при ударе БОС «Нежность» по запястьям». Они рассчитаны на пять тысяч срабатываний.