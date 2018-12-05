Время просить шубу: зимой мужчины станут щедрее

В этом году уральцы более 2 миллионов раз оплачивали покупки банковской картой «МегаФона». Эксперты выяснили, как шопинг зависит от сезона, в какое время мужчины будут охотнее расставаться с деньгами и когда сойдутся биоритмы полов.

Женщины тратят больше денег летом – в этот период у них самый высокий средний чек и общая сумма покупок. Мужчины, наоборот, становятся более щедрыми зимой. В это время они готовы выделить на шопинг в 8 раз больше средств, чем дамы за аналогичный период. Биоритмы полов сходятся весной, и они тратят примерно одинаковые суммы.

Начиная с декабря уральцы активно прибираются и устраивают фотосессии – в топ самых частых обращений входят клининговые компании и фотоателье. Также в этот сезон жители чаще всего идут оплачивать кредиты, арендуют оборудование, пользуются автостоянками и системами безопасности. С марта уральцы становятся более свободными, и в топ поднимаются развлечения, отели и авиабилеты. С приходом июня пользователи карты активнее покупают одежду, ходят в салоны красоты. Осенью они охотнее отправляют деньги на ремонт, организуют перевозки, арендуют авто и платят за коммунальные услуги.

Самые крупные разовые платежи в течение года были сделаны на приобретение авиабилетов и проведение платежей в госуслугах. На них пришлись свыше 75 000 и 21 000 рублей соответственно.

«За последнее время пользователей нашей банковской карты в регионе стало в 1,5 раза больше. Люди начали платить ей в самых разных местах – от покупки кофе до аренды машины. Последняя строка с запуском каршеринга показала наибольший годовой прирост – 68 раз. Наряду с пиковыми месяцами покупок – август и октябрь – мы ожидаем бум шопинга в декабре к новогодним праздникам», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Карта «МегаФона» — это банковская карта с полным функционалом, счëт которой равен счёту телефона. При совершении покупок деньги будут списываться с баланса, а при пополнении – этими средствами можно будет воспользоваться на банковской карте. Владельцы получает 8% годовых на остаток и бонусы за каждый платеж. Оперативно получить карту можно в салоне оператора или мгновенно выпустить виртуальную на сайте.

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Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru.