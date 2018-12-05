​Два процента россиян могут себе ни в чем не отказывать, а каждому десятому хватает денег только на еду

Два процента россиян в прошлом году могли ни в чем себе не отказывать - совершать любые покупки, в числе которых и недвижимость. 11 процентов могли себе позволить приобрести автомобиль. 43 процента заявили, что им хватает денег лишь на самое необходимое – еду и одежду. Треть наших сограждан может позволить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них - недоступная роскошь. А каждый десятый житель России сообщил, что его семье хватает денег только на пропитание.

В перспективе ближайших 5-10 лет россияне не ждут изменений в своем благосостоянии. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

«Исследование финансового благосостояния россиян наглядно демонстрирует значительное расслоение общества В каждой восьмой-десятой семье денег хватает только на пропитание, и то не всегда. Лишь чуть более десятой части опрошенных заявляет о полном финансовом благополучии своих семей. Остальные вынуждены в то или иной степени экономить – кто на одежде, кто на бытовой технике, кто на средствах транспорта. И глядя в будущее, россияне не ждут заметных изменений в своем благосостоянии. В таком ракурсе стабильность уже скорее представляется как стагнация. Тем не менее, другие наши исследования свидетельствуют о достаточно позитивном общем настрое россиян Несмотря на очевидные финансовые затруднения, треть наших соотечественников считают, что в ближайшие пять лет жизнь в России изменится в лучшую сторону, а 43 процента верят в улучшения в своей частной жизни в ближайшие пять лет. Очевидно, принцип «не в деньгах счастье» по-прежнему близок значительной части наших соотечественников», - прокомментировал результаты исследования президент холдинга Андрей Милёхин.