Сотрудники ГИБДД помогают замерзающим на трассе автомобилистам

В связи с сильными морозами сотрудниками ГИБДД осуществляется надзор за дорожным движением, оказывается помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию. Так 4 декабря при обследовании маршрута патрулирования на 106 км автодороги Сургут – Когалым сотрудниками ГИБДД Сургутского района была замечена на обочине автомашина КАМАЗ с технической неисправностью, водитель которого находился возле своего транспортного средства и грелся у костра. Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле, напоим его горячим чаем. После чего были предприняты меры по сопровождению его транспортного средства с водителем до ближайшей стоянки с пунктом обогрева.

В период аномальных морозов Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок. А при возникновении неприятностей на дороге незамедлительно обращаться за помощью в ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 42-21-06 или 112 – этот номер доступен, даже если Вы находитесь вне зоны приема вашей мобильной сети, при отсутствие денег на счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте в вашем телефоне.