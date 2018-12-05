Почти 200 тысяч детей из Тюменской области отдохнули и оздоровились в 2018 году

С начала года около 189 тысяч детей были охвачены организованными формами отдыха и оздоровления. Об этом сообщила заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских в ходе заседания президиума регионального правительства. Также она отметила, что данное число составляет 93 процента всех ребят возрастом от 6 до 17 лет, проживающих в Тюменской области.

Речь в отчете шла не только о летней оздоровительной компании — не сегодняшний день загородные детские лагеря работают круглогодично. Также замгубернатора обратила внимание присутствующих на то, что организованный отдых детей и их занятость в летний период позволяет добиваться снижения преступности среди несовершеннолетних. В этом году показатель снижения преступности составил 14 процентов.

Помимо организации отдыха и оздоровления, для подростков создают рабочие места — в этом году на предприятиях внебюджетной сферы было трудоустроено 30 тысяч ребят. Чаще всего должностные обязанности несовершеннолетних заключаются в благоустройстве и озеленении территорий, кроме того открываются вакансии помощника библиотекаря, делопроизводителя, рекламного агента, а также в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Кузнечевских заявила, что за время сезона отдыха и оздоровления не было допущено чрезвычайных ситуаций, как и случаев заболеваний кишечными инфекциями в детских организациях. Результатов удалось достигнуть благодаря отработанной годами организационной и профилактической работе.