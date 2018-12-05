​Ханты-Мансийский НПФ в пятерке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 5,73%.
Среди НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает пятое место.
Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за девять месяцев 2018 года.
Средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений в фондах за девять месяцев 2018 года составила 4,3%.
У двух НПФ отрицательная доходность:
НПФ «Будущее» (- 8,26%)
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (- 13,54%)