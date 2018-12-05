​В Югре продлили работу «горячей линии» по профилактике ВИЧ-СПИДа // ТЕЛЕФОНЫ

Управление Роспотребнадзора по Югре продлило работу «горячей линии» по профилактике ВИЧ-СПИДа до 8 декабря.

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В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам девяти месяцев 2018 года наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ среди населения округа на 8,4 процента по сравнению с 2017 годом. Ранее главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец сообщил, что каждый 33-й югорчанин в возрасте 30-39 лет ВИЧ-инфицирован. В возрастной группе от 40 до 49 лет показатель пораженности - каждый 41-й, в среднем по округу - каждый 89-й.