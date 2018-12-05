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​Сургут победил в борьбе с Нижневартовском за имя Фармана Салманова для аэропорта

В столице Самотлора состоится второй тур

Фото: airport-surgut.ru
Фото: airport-surgut.ru

Подведены итоги конкурса «Великие имена России», во время которого россияне выбирали имена великих соотечественников для аэропортов.

Как и ожидалось, аэропорт Сургута будет назван в честь геолога Фармана Салманова. За это отдано более 44 тысяч голосов (58%). Другие варианты - Ермак Тимофеевич и Александр Филипенко - набрали 23,5 тысячи голосов (31%) и восемь тысяч голосов (10%) соответственно.

Голосование за имя аэропорта Нижневартовска продолжится во втором туре, потому что город уступил лидирующие позиции за имя Фармана Салманова Сургуту. Дать авиагавани столицы Самотлора имя геолога пожелали более 21 тысячи голосовавших (45%). За Николая Архангельского отдали голоса более 19 тысяч человек (40%), за Александра Филипенко - семь тысяч (14%).

Теперь вартовчане будут выбирать из таких вариантов: Николай Архангельский (военный летчик), Александр Филипенко (государственный деятель), Виктор Муравленко (нефтяник).

В голосовании приняли участие 5,5 миллиона человек, сообщается на сайте конкурса. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов. Вторые туры пройдут в пяти городах.


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Сегодня в 08:44, просмотров: 343, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:03
а был баттл?
Dylan
не нравится
Сегодня в 12:18
Замечательно об этих переименования высказался Борис Вишневский, представитель петербургского крыла партии ЯБЛОКО:
"Очень хочется употребить непарламентское выражение. И не одно.
Тема дня: как бы «доименовать» аэропорты?
Граждане, вы понимаете, что вас «разводят»?
Да какие к чертовой матери «доименования» аэропортов? Нам делать больше нечего? Больше нет проблем в стране? И в авиации, кстати?
Не хватает рейсов, не хватает лоукостеров, непрерывно растут цены на билеты, пресловутая «Победа» дерет деньги за все. включая выбор места, а теперь еще хочет брать их за регистрацию на рейс, кофе в аэропорту втрое дороже, чем в городе (при том, что в какой-нибудь Финляндии нет ничего подобного), цены на парковку у аэропортов заоблачные — а народ радостно кидается обсуждать, как этот аэропорт назвать! Да отстаньте вы вообще от названий — меня лично название питерского аэропорта «Пулково» вполне устраивает, и не только меня, судя по опросам, при чем тут Александр Невский?
И других «разводок» вокруг полно, на которые столь же радостно ведутся.
Певец бандитской «ДНР» Захар Прилепин в роли политрука во МХАТе, Михаил Боярский, призывающий к худсоветам и цензуре, споры вокруг гражданства Сергея Брилева, бурное обсуждение этических вопросов и границ сотрудничества с властью на примере Нюты Федермессер и покойной Лизы Глинки — с переходом на личности как их, так и участников спора…
Любой информационный шум — повод для интеллектуальной беседы и яростной дискуссии.
Вашу ж мать. Это — главное? Страна — в состоянии необъявленной войны с соседней страной, на которой почти каждый день гибнут люди. Войной, уже перешедшей в открытое столкновение.
В участках ежедневно оказываются гражданские и политические активисты, которых избивают, держат в пыточных условиях, а затем приговаривают в арестам и штрафам исключительно на основании доносов полицейских.
Арестованные по сфабрикованным спецслужбами делам подвергаются пыткам и объявляют голодовки.
Связанные с властями застройщики нанимают бандитов, избивающих граждан, протестующих против незаконного сноса их домов — а наказанными потом оказываются те, кто протестует.
Лекарства от рака, которых якобы «нет», обнаруживаются просроченными и в огромном количестве на складе.
Питерский суд приговаривает к уничтожению Пулковскую обсерваторию, разрешая около нее строительство элитного жилья, которое сделает невозможным астрономические наблюдения…
Продолжайте до посинения обсуждать названия аэропортов. Имени Пушкина или имени Ломоносова?"

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