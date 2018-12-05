​Сургут победил в борьбе с Нижневартовском за имя Фармана Салманова для аэропорта

Подведены итоги конкурса «Великие имена России», во время которого россияне выбирали имена великих соотечественников для аэропортов.

Как и ожидалось, аэропорт Сургута будет назван в честь геолога Фармана Салманова. За это отдано более 44 тысяч голосов (58%). Другие варианты - Ермак Тимофеевич и Александр Филипенко - набрали 23,5 тысячи голосов (31%) и восемь тысяч голосов (10%) соответственно.

Голосование за имя аэропорта Нижневартовска продолжится во втором туре, потому что город уступил лидирующие позиции за имя Фармана Салманова Сургуту. Дать авиагавани столицы Самотлора имя геолога пожелали более 21 тысячи голосовавших (45%). За Николая Архангельского отдали голоса более 19 тысяч человек (40%), за Александра Филипенко - семь тысяч (14%).

Теперь вартовчане будут выбирать из таких вариантов: Николай Архангельский (военный летчик), Александр Филипенко (государственный деятель), Виктор Муравленко (нефтяник).

В голосовании приняли участие 5,5 миллиона человек, сообщается на сайте конкурса. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов. Вторые туры пройдут в пяти городах.