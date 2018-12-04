​Ипотечникам могут разрешить приостанавливать выплаты во время жизненных трудностей

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас люди 30-35 лет стали чаще менять работу по вынужденным обстоятельствам: «Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты».

Предполагается, что временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту можно будет один раз. При этом банк ничего не потеряет, просто удлинится срок ипотеки.