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​В Югре выросло количество выявляемых нарушений на объектах ТЭК

В Югре усилят контроль за антитеррористической защищенностью инфраструктуры ТЭК. Такое поручение дал регионам президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося на прошлой неделе Совета безопасности.

Тема стала основной на совместном заседании окружной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Югре, которое провела губернатор автономного округа Наталья Комарова.

«Текущий же момент в разрезе последних трех лет характеризуется динамикой роста количества выявляемых нарушений в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Считаю целесообразным руководителям предприятий ТЭК организовать работу по устранению выявленных Росгвардией и прокуратурой недостатков, направить предложения по включению всех подведомственных объектов в региональный перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию, а решения Совета безопасности России, антитеррористического комитета, оперативного штаба считать обязательными для исполнения», – приводит слова главы региона окружной департамент общественных и внешних связей.

Наталья Комарова поручила заместителю губернатора Югры Всеволоду Кольцову совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных органов власти, местного самоуправления внедрить в разрабатываемую в автономном округе распределенную модель безопасности стандарт безопасности пребывания молодежи в образовательных организациях исходя из дополнительных требований.


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04 декабря в 20:53, просмотров: 234, комментариев: 0


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