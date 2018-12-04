​В Югре с продажи снято почти 500 кило просроченного и подозрительного мяса

За девять месяцев этого года сотрудники окружного управления Роспотребнадзора проверили 397 предприятий, занятых в обороте мяса и продуктов его переработки. За нарушения оштрафованы 147 субъектов ответственности на сумму более 3,2 миллиона рублей.

С реализации снято 99 партий мяса общим весом более 460 килограмм, сообщили в пресс-службе ведомства. Часть продукции была просрочена. У некоторых партий не в порядке были документы.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что 3,7 процента продукции не соответствуют гигиеническим нормативам, столько же - микробиологическим. В 0,4 процента исследованных проб найдены возбудители сальмонеллеза.