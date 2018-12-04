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WifireTV запускает новогоднюю акцию и дарит призы от телеканалов

Компания Netbynet, представленная под брендом Wifire (бывший Югрател), объявила о запуске новогодней акции на подключение телевидения WifireTV.

Подключившись к одному из двух акционных тарифов - «Новогодний 150+» или «Новогодний 180+», и заплатив за подключение акции, равное одному месяцу подписки, абоненты получают возможность смотреть выбранный пакет до 31 марта 2019 года бесплатно.

Стоимость пакетов – от 480 рублей, подключиться к акции возможно до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, все абоненты, подключающие в офисе продаж Wifire годовой контракт на услуги интернета, ТВ и Новогоднее предложение по адресу Сургут, 30 лет Победы, 32 с 4 декабря, получат призы от телеканалов-партнеров - брендированные сувениры, кружки, футболки, блокноты,фонарики, фитнес-кружки, термокружки, а также специальные призы от Wifire (сертификаты на 2 или 3 месяца ТВ в подарок).

22 декабря в офисе Wifire состоится розыгрыш супер-призов. Клиентам подарят скороварки, наборы украшений, рюкзаки, наушники и колонки, сертификаты на услугиWifire.

WifireTV – услуга интерактивного цифрового телевидения, доступная на сети любого провайдера. В сервисе доступно более 200 каналов, 15 000 фильмов и сериалов, а также дополнительные сервисы онлайн-кинотеатров start, amediateka, megogo и других. Услуга доступна на всех устройствах по одному лицевому счету (смартфоны, планшеты, SmartTV) через мобильное приложение, а также через фирменную приставку WifireTV.

Подробности на сайте акции.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 250, комментариев: 0


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