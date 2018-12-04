Депутаты приняли законопроект Яровой о блокировке опасных сайтов для молодежи

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, опасных для здоровья и жизни детей. Законопроект был внесен в Госдуму в начале 2018 года. Его автор - Ирина Яровая

Причиной появления законопроекта являются нападения молодых людей в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Блокироваться будет не только информация, склоняющая подростков к совершению опасных противоправных действий, но и весь прочий контент. Основание для включения информации в реестр запрещенных порталов будет выдвигать Роскомнадзор, который, в свою очередь, будет обязан уведомить об этом и сотрудников правоохранительных органов.

Владелец сайта должен будет удалить страницу, представляющую опасность жизни и здоровью детей. Если он этого не сделает, следующий шаг будет за хостинг-провайдером - он ограничит доступ к сайту. На все про все имеются всего сутки.

«Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка. Поэтому наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей», — цитируют Яровую "Ведомости".