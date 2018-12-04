​600 югорских ипотечников сохранят право на получение субсидии после изменения законодательства

Законопроект о внесении поправок в законодательство, касающееся получения жилищных субсидий молодыми семьями, внесен в думу Югры. Он предусматривает сохранение права получения субсидий по достижении возраста 36 лет ипотечникам, вставших на учет по подпрограмме «Доступное жилье молодым».

«Субсидии планируется предоставить тем, кто вступил в программу до 31 декабря 2010 года», – подчеркнул глава комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

По данным информационно-аналитического управления окружного парламента, статус молодой семьи сохранен за 600 семьями. По предварительным оценкам, получить субсидию до завершения действия подпрограммы обратятся порядка 350 семей. Средний размер субсидии на семью составляет 1 миллион 30 тысяч рублей. Общий объем - 360 миллионов рублей. Обеспечить этих граждан субсидиями окружное правительство обязуется до 1 июля 2019 года.

«Для выплаты субсидий утверждено финансирование в размере 500 миллионов рублей. В случае увеличения числа претендующих на субсидии дополнительные средства планируют направить за счет экономии по мероприятию «Предоставление компенсации гражданам, заключившим до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения» государственной окружной программы развития жилищной сферы. Объем утвержденных ассигнований на 2019 год 2 миллиарда 150 миллиона 88 тысяч рублей», - уточнили в управлении.

Стоит напомнить, что на субсидии имеют право молодые специалисты, граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, молодые семьи с детьми и молодые семьи, в которых оба супруга, а в неполных семьях – единственный родитель, являются работниками государственных, муниципальных учреждений, предприятий агропромышленного комплекса, федеральных органов власти или органов местного самоуправления, находящихся в Югре.