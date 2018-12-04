​Сменили сказку на театр

На обустройство новогодними атрибутами семи площадок в Сургуте потратят 13 млн рублей — об этом siapress.ru сообщил начальник Департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

Ледовые городки в этом году появятся не на шести, а на семи площадках: у администрации города, неподалеку от СурГУ, на площади у «Авроры», Мелик-Карамова, у Городского театра на Привокзальной, возле Собора на Мира и рядом с «Росичем».

По заверениям чиновников, пермский подрядчик (тот же, что и в прошлом году), сдаст объекты к 15 декабря. К этому же сроку в городе полностью заработает новогодняя иллюминация.

Кстати, в этом году сказочную тематику ледовых городков решили сменить на театральную — в преддверии Года театра в России. На площадках традиционно появятся украшенные елки, горки, снежные лабиринты и разные ледяные скульптуры. Катки зальют у «Росича» и театра СурГУ. Третий, возможно, появится на Мира.

«На улицах Сургута установят новые украшения — пять объемных фигур на островках безопасности, а прежние мигрируют с одних территорий на другие», — рассказал директор СГМУП «Горсвет» Станислав Кузнецов.

К украшению города подключится крупный бизнес, а также сами сургутяне — в рамках конкурса на новогоднее украшение дворов, который завершится 20 декабря.