​«Левада-центр»: 44 процента россиян отрицательно относятся к деятельности «Единой России»

Оценка деятельности партии «Единая Россия» россиянам в ноябре разделилась почти поровну: 47 процентов относятся к ней «положительно», 44 процента - «отрицательно».Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Проигрыш единороссов на сентябрьских выборах в некоторых регионах страны респонденты связывают с общим ухудшением положения дел в стране (38%), низкой оценкой работы государственной власти в целом (29%) и низкой оценкой работы представителей партии на местах (26%).

«Отношение к правящей партии позитивнее среди сельских жителей, респондентов со средним образованием и ниже, и тех опрошенных, кто в целом одобряет деятельность президента и положение дел в стране», - отмечают социологи.

Исследование общественного мнения проведено 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.