​В России подорожали искусственные ели и новогодние украшения

Средний чек на новогодние искусственные елки в этом году вырос на 17 процентов - до 2,8 тысячи рублей. Также подорожали елочные украшения из пластика — на четыре процента, до 455 рублей. Электрические гирлянды стали дороже за год на два процента — до 570 рублей. Мишура обходится на 14 процентов дороже - 115 рублей.

Данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД» публикуют «Известия».

Также отмечается, что в декабре этого года ритейлеры ожидают рост предновогодних трат на 10-15 процентов по сравнению с ноябрем, чего не было уже несколько лет.